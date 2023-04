Clément Turpin arbitrera Bayern Munich – Manchester City

Cocorico.

L’UEFA a dévoilé la liste des officiels qui se chargeront d’arbitrer les quarts de finale retour de la Ligue des champions. Et Clément Turpin sera l’arbitre principal pour le match entre le Bayern Munich et Manchester City, ce mercredi, à l’Allianz Arena. L’homme né à Oullins, situé dans le sud de la métropole lyonnaise, en Rhône-Alpes, sera accompagné par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Le quatrième arbitre sera Jérémie Pignard, tandis que Jérôme Brisard et Willy Delajod s’occuperont de la VAR. Après une raclée monumentale au match aller sur la pelouse de l’Etihad Stadium (3-0), les Munichois vont devoir réaliser une remontée historique pour rallier les demies.…

TJ pour SOFOOT.com