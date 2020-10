Clément Noël : "Comme j'étais nul, c'était soit gardien, soit le banc"

Chouette, la Coupe du monde est de retour ce week-end ! Et les Français vont encore y jouer les premiers rôles. On ne parle pas de football, mais évidemment de ski alpin. Pas de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann au départ, mais Alexis Pinturault ou Clément Noël. Étoile montante du ski français, mais aussi mordu de ballon rond, le slalomeur évoque sa passion pour le foot entre Olympique lyonnais, France 2018 et parallèles avec le ski. Entretien au sommet.



"La seule piste qui est vraiment un stade de foot, c'est Schladming en Autriche. C'est le Dortmund du ski. Kitzbühel, c'est impressionnant, mais moins festif. Ce serait plutôt le Camp Nou."



Comme joueur, je suis très mauvais, très limité techniquement, contrairement au ski.Je me contente de regarder à la TV. C'est le sport national, on est obligé d'aimer. Je viens des Vosges, et il n'y a pas de gros club dans le coin, le plus proche c'est Sochaux, sinon Nancy, Metz, voire Strasbourg... Ça ne fait pas rêver. J'aurais pu choisir en fonction des résultats, mais j'ai plutôt fait en fonction de ma région d'adoption : Lyon. Je suis plus lyonnais que Lionceaux. Bon, après, en ce moment, l'OL ce n'est pas très joyeux non plus niveau résultats.Mais on sort d'un beau, c'était sympa.Comme les gens de ma génération, j'étais trop jeune pour France 1998, je suis plutôt France 2018. Mais je me souviens très bien de la Coupe du monde 2006, de cette finale contre l'Italie. C'est mon premier vrai souvenir de foot, pas le meilleur... C'était dur. Après, je n'en tire aucune animosité contre les nombreux Italiens que je croise en ski. Au contraire, on a plutôt de bonnes relations.Je n'ai fait qu'un an de foot. J'étais gardien parce que j'étais déjà grand. Ce n'était pas forcément mon choix, mais comme j'étais nul, c'était soit gardien, soit sur le banc. Et être remplaçant dans une équipe pas terrible... Mais j'étais très impliqué, très concentré, j'avais envie de bien faire. Bon, ça a duré un an. J'ai un peu de mal avec les sports collectifs.