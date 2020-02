Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clement Noël à la fête, les favoris se ratent Reuters • 08/02/2020 à 14:43









Clement Noël à la fête, les favoris se ratent par Matthieu Cointe (iDalgo) Clément Noël a remporté ce samedi le slalom de Chamonix, devant Tlmon Haugan (+0"21) et Adrian Pertl (+0"31). Après Wengen et Zagreb, le Français décroche sa troisième victoire de l'hiver, sa sixième en carrière. En plus de son succès, il effectue une très bonne opération au classement du petit globe et passe deuxième, à deux points de Henrik Kristoffersen. Le Norvégien a été contraint à l'abandon après avoir enfourché lors de la première manche. Même constat pour Daniel Yule, qui était favori de la course jusqu'à sa faute sur son deuxième passage. Alexis Pinturault aurait pu en profiter pour prendre la tête du classement général, mais il a lui aussi abandonner et reste à 55 points de Kristoffersen, avant le géant parallèle de Chamonix ce dimanche.

