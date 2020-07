Clément Couturier : "Aucune reconnaissance du travail que l'on a fourni"

Malgré sa première place au classement général de la Proximus League (deuxième division belge), le Royal Excelsior Virton s'est vu refuser sa licence professionnelle pour la saison prochaine, en raison de problèmes de gestion. Relégué en D2 amateur sur tapis vert, le club multiplie pourtant les procédures pour garder son statut pro et bloque les membres de son effectif encore sous contrat, sans pour autant les payer ni même leur donner l'opportunité de s'entraîner. Une situation ubuesque dénoncée par les joueurs dans une lettre ouverte. Parmi eux, le Français Clément Couturier, finaliste de la Coupe de France 2018 avec les Herbiers.

Ça a démarré pendant le confinement. Depuis quelques semaines, j'ai pris un préparateur individuel, car le ballon me manquait un peu. Tous ces frais sont entièrement à ma charge. Le club ne connaît rien de mon programme. Le staff était d'ailleurs en fin de contrat au 30 juin, donc je suppose qu'il n'y a plus de coach, d'adjoints, de préparateurs... Nous n'avons aucune information.Il y a d'abord la situation financière. Depuis le 15 mars, nous sommes au chômage partiel. Ce n'est pas le même système que la France. On ne touche pas 80% de notre salaire, mais 1400 euros par mois. Comme tout le monde, on peut faire des sacrifices sur un, deux ou trois mois. Mais on a des charges à payer, et certains se retrouvent financièrement un peu dans la merde. Ensuite, il y a la situation sportive. Comme nous avons été rétrogradés en D2 amateur, nos contrats professionnels ne sont normalement plus valables. Virton multiplie les recours pour être réintégré au monde pro, mais pendant ce temps-là, les joueurs ratent des opportunités avec d'autres clubs, qui ont repris pour la plupart depuis un mois déjà... On a l'impression que le club pense à lui et pas du tout