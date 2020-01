Clément Chantôme signe à Poissy, club de quatrième division

Plus de 300 matchs en Ligue 1, dont 249 avec le PSG toutes compétitions confondues, y compris en Ligue des champions. Voici une ligne du CV de Clément Chantôme qui a signé à Poissy jusqu'à la fin de saison. Le milieu de terrain de 32 ans, passé par Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lens ou encore le Red Star, et qui compte une sélection en équipe de France en 2012, est un renfort de poids pour le 13e du groupe B de National 2 (4e division). « Je vous le confirme, précise le président du club Olivier Szewczuk. Clément a bien signé aujourd'hui (mercredi) avec nous en tant que joueur amateur. Donc cela ne coûte rien au club, la précision est importante. Il s'entraîne depuis 6 mois avec nous et c'est un honneur, une fierté comme un plaisir qu'il nous rejoigne officiellement. Il est là pour nous aider à faire grandir ce club, en apportant son expérience et son CV hors du commun à ce niveau-là. » Sans club depuis son départ du Red Star, en National, au printemps dernier, Chantôme s'entraînait depuis plusieurs mois avec Poissy, coaché par Laurent Fournier qui l'avait déjà dirigé au PSG. Consultant télé sur la chaîne « l'Equipe », le joueur formé à Savigny-le-Temple et au Mée en Seine-et-Marne va apporter toute son expérience à un groupe qui n'a gagné que deux matchs depuis le début du championnat.Il fera ses débuts le 25 janvier« J'ai eu des propositions à l'étranger mais ça ne m'intéressait pas donc j'ai fait le choix de rester chez moi à Feucherolles (Yvelines). Aujourd'hui, je veux un beau projet qui n'est pas arrivé cet été. Je prends le temps, je réfléchis. C'est pour cela que je continue de m'entretenir avec Poissy », nous confiait-il en novembre dernier. Tout en espérant rebondir dans un club pro.« J'aurai 33 ans l'an prochain, je suis jeune et je n'ai jamais eu de graves blessures. Si je n'ai pas de propositions intéressantes d'ici l'été prochain, j'arrêterai ma ...