Clément Chantôme, nouveau consultant télé : «Thierry Gilardi m'a fait aimer le foot»

Depuis son départ en mai du Red Star, relégué de Ligue 2 en National, Clément Chantôme (32 ans) n'a toujours pas retrouvé de nouveau challenge. Le champion de France 2013 et 2015 avec le PSG, qui s'entraîne avec l'AS Poissy (N2), se lance dans un rôle de consultant pour La Chaîne l'Equipe. Il officie sur les émissions l'Equipe du Soir le week-end et La Grande Soirée en semaine.Un joueur toujours en activité qui devient consultant, c'est plutôt rare...CLEMENT CHANTÔME. Ma carrière est entre parenthèses ! On m'a proposé de rejoindre la chaîne l'Equipe, cela m'a plu et me permet également de rester dans le milieu du foot. C'est toujours intéressant de parler de quelque chose que l'on aime.Avez-vous un modèle de consultant ?Moi, j'ai surtout adoré un commentateur, Thierry Gilardi, avec une voix qui m'a marqué. Il m'a fait aimer le foot quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'apprécie tout particulièrement Habib Beye et sa vision des choses. Il est toujours à expliquer ses idées, c'est toujours intéressant à écouter. J'ai la chance de le côtoyer tous les jours aux entraînements de Poissy car il est entraîneur adjoint.Votre compagne (NDLR : la danseuse Candice Pascal) fait aussi de la télévision dans l'émission « Danse avec les stars ». Est-ce un sujet de discussion à la maison ?Très peu (rires) ! Elle n'est pas trop calée en foot mais elle m'a donné quelques conseils pour passer à la télé, par exemple sur le fait d'être relâché.Le PSG peut-il gagner la Ligue des champions cette saison ?Bien sûr car les Parisiens possèdent des stars. Ils ont un effectif plus complet que l'an passé. Après, en C1, il faut avoir un bon tirage, de la réussite... Quand on repense au 8e de finale retour contre Manchester United l'an passé, peu de monde aurait prédit un tel résultat (NDLR : défaite 1-3 au Parc des Princes après un succès 0-2 à l'aller). Le PSG devra être concentré, en ...