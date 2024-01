Clear Channel France devient Cityz Media, avec Didier Quillot à sa tête

Didier Quillot le 4 juin 2020 à Paris. ( AFP / FRANCK FIFE )

Clear Channel France, société d'affichage publicitaire rachetée en novembre par le fonds d'investissement français Equinox Industries au géant américain Clear Channel, s'appelle désormais Cityz Media, avec Didier Quillot à sa tête, selon un communiqué jeudi.

Didier Quillot, qui présidait le conseil de surveillance, succède à Boutaïna Araki à la présidence du groupe. Il fut précédemment, entre autres, directeur général d'Orange France (2000-06), président du directoire de Lagardère Active (2006-11) ou directeur général exécutif de la Ligue de Football Professionnel (2016-20).

Le nouveau président exécutif affiche "un esprit de conquête et l'ambition d'opérer une transformation", selon un communiqué qui en dévoile quelques axes.

Cityz Media veut ainsi "accroître sa part de marché commerciale, notamment en reprenant une stratégie de réponse à des appels d'offre, qui avait été abandonnée ces dernières années". Le groupe "a ainsi récemment remporté le renouvellement de son contrat avec la ville de Montpellier".

Didier Quillot fixe parmi les priorités "l'augmentation de sa part de marché commerciale, à travers notamment le développement de l'affichage numérique extérieur (DOOH), qui représente aujourd'hui 20% des revenus de Cityz Media", comme il le dit au Figaro jeudi.

En France métropolitaine, Cityz Media détient 20% de part de marché, contre 40% pour le leader mondial, le français JCDecaux, selon le journal.

Cityz Media exploite les données ("data mining") pour permettre, par exemple, à une marque d'imperméables de s'afficher sur les écrans dès qu'il se met à pleuvoir, rappelle le quotidien.

"Parmi les innovations technologiques, Cityz Media a lancé en 2023 l'audience garantie en DOOH: la promesse de donner précisément à l'annonceur la fréquentation réelle dans les centres commerciaux", souligne Didier Quillot dans le Figaro.

Et d'ajouter sur le site INfluencia: "Par ailleurs, dans cette logique de renforcement de notre part de marché, nous ambitionnons également de confirmer notre statut de leader sur les malls (centres commerciaux). En effet, nous couvrons plus de 200 malls en DOOH, malls qui génèrent plus de 1 milliard de visites annuelles, et nous sommes présents dans 100% du Top 25 malls France".

"Nous avons été légèrement déficitaires", confesse au Figaro Didier Quillot à propos de 2023, sans préciser le montant des pertes de Cityz Media, qui compte 800 employés. "Nous voulons que l'entreprise soit, à terme, aux standards de profitabilité du marché", annonce le responsable, précisant encore au Figaro qu'"aucun plan social économique n'est prévu en 2024".