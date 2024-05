Clauss sur le groupe marseillais : « Il n’y a aucun boudeur, aucun râleur »

Didier Deschamps rêve d’avoir ce groupe.

Alors que l’OM défie l’Atalanta ce jeudi au Vélodrome à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa, Jonathan Clauss était présent en conférence de presse à la veille du match. De retour après une période compliquée, le latéral/piston droit aura un rôle crucial à jouer dans cette double confrontation, qu’il aborde en pleine confiance grâce à une entente parfaite au sein du groupe. « Il y a surtout le sentiment d’avoir construit un réel groupe d’hommes, de franchise et d’humilité au sein du vestiaire. On est capable de se dire les choses, il n’y a aucun boudeur, aucun râleur… On a une franchise envers nous-mêmes qui nous permet d’en être là. On est fiers du parcours fait » , a-t-il jugé.…

LT pour SOFOOT.com