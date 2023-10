Clauss, profession latéral

Auteur d’une très bonne prestation face aux Pays-Bas, Jonathan Clauss a confirmé son retour en forme, mais surtout démontré l’étendue de son potentiel à un poste où l’équipe de France manque encore de certitudes et de spécialistes.

Une passe décisive, de la sueur sur le front et des accélérations le dos voûté. Jonathan Clauss a dû passer une bonne nuit après sa performance amstellodamoise. Au service de Kylian Mbappé sur le premier but des Bleus face aux Pays-Bas (1-2), le latéral marseillais s’est surtout illustré par son activité incessante dans un couloir droit où il a longtemps pris le dessus sur Quilindschy Hartman (pourtant buteur). Une performance loin d’être sporadique en réalité, pour celui qui confirme son excellent début de saison avec l’OM, a enfin digéré son absence en Coupe du monde, et apporte quelques garanties à Didier Deschamps.

Homme de couloir

Car le nom de Clauss en équipe de France est toujours relié à son parcours, malgré ses 31 ans, ses 222 matchs en professionnel et ses sept sélections. Ce parcours de novice, snobé par les centres de formation et passé par les cases amateurs pour arriver au plus haut niveau. Cette étiquette de « novice », Clauss l’a justement déchirée, comme il l’a lui-même concédé en zone mixte de la Johan Cruyff Arena : « Désormais, les changements et le rêve sont finis. C’était important pour moi, je voulais le montrer au groupe, et ça y est, je ne suis plus là pour juste paraître mignon à la télé. » Fini les rêves, place aux objectifs. Devenu l’un des maillons forts du RC Lens puis de Marseille, le voici intégré à la rotation en équipe de France. Chez Deschamps, l’objectif est en effet de pouvoir compter sur un latéral droit de métier, en pendant complet de Théo Hernandez à gauche. Jusque-là, Jules Koundé et Benjamin Pavard étaient les préposés à la tâche, en dépit d’une identité beaucoup plus ancrée en défense centrale.…

