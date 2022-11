Claude Puel : "J'aurais pu faire toute ma vie à l'AS Monaco"

Claude Puel, sans club depuis son départ de Saint-Étienne en décembre 2021, a pris le temps d'achever l'écriture de son autobiographie Libre, 50 ans dans le football (Solar Éditions). L'ex-coach de Monaco, Lille, Lyon, Nice, Southampton et Leicester, qui fut aussi le joueur d'un seul club, balaie ces cinq décennies consacrées à sa passion.

"Pour moi, le foot, quand j'ai commencé à y jouer, était surtout synonyme de plein air, de liberté, d'espace pour canaliser mon énergie."

On m'avait plusieurs fois proposé de l'écrire, mais pour moi, il était encore trop tôt. J'ai commencé à écrire quand je suis parti de Southampton, puis de Leicester et enfin de Saint-Étienne. J'avais du temps, il fallait que j'effectue des recherches. Et j'ai voulu écrire ce livre avec mes mots, mon ressenti, et non vivre mes propres expériences par transposition. Mon intention était de faire un livre sur le football, fluide et accessible, pour donner ma vision de cette passion. Un livre qui puisse parler à des entraîneurs, des joueurs, des supporters, où je raconte mes expériences dans les différents clubs de ma vie, les projets que j'ai accompagnés, ceux que j'ai contribué à mettre en place.Ce n'était pas le but. Je dis les choses telles que je les ai vécues, telles que je les ai ressenties. Parfois, mes propos peuvent peut-être piquer, mais je ne voulais pas faire du buzz. Je voulais vraiment parler de football, un sport qui, paradoxalement, ne m'intéressait pas plus que ça quand j'étais jeune. Je suis né à Castres, une terre de rugby. Mon père ne s'intéressait pas vraiment au foot, mon frère un peu plus. Je ne suivais pas le championnat de France, juste Saint-Étienne en Coupe d'Europe, même si, à l'époque, très peu de matchs étaient retransmis. Pour moi, le foot, quand j'ai commencé à y jouer, était surtout synonyme de plein air, de liberté, d'espace pour canaliser mon énergie. Quand j'étais en classe, j'avais tendance à regarder dehors. Et même quand j'ai commencé à avoir un bon niveau en jeunes, que j'ai été sélectionné en équipe de France cadets, un de mes professeurs fut même surpris de l'apprendre. Je Lire la suite de l'article sur SoFoot.com