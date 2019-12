Claude Puel à Saint-Étienne : «C'est un acharné du boulot», affirme Mathieu Debuchy

« Pardon pour le retard. » D'un sourire franc et d'une voix posée, Mathieu Debuchy se confond en excuse alors qu'il n'est arrivé que quelques minutes après l'horaire annoncé du rendez-vous. Même s'il possède un des plus beaux palmarès de l'équipe, le latéral droit, ex-international français (27 sélections), reste humble.À 34 ans, comment trouvez-vous encore l'envie d'aller à l'entraînement tous les matins ?MATHIEU DEBUCHY. Il suffit de me rappeler que je suis passionné et que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je voulais devenir joueur professionnel. Même si j'ai connu quelques bas, des blessures et quelques coups de frein qui m'ont parfois enlevé le plaisir, au final, tout revient. Et chez moi, toute cette passion est revenue. Quand j'étais plus jeune, je m'étais dit que jouer jusqu'à 33 ou 34 ans, ce serait déjà beau. Même comme remplaçant. Mais en fait, j'ai toujours cette envie d'être sur une pelouse. L'ambition d'être toujours performant me motive. Je fais tout pour être bon le week-end en effectuant, dans la semaine, les efforts invisibles pour prendre soin de mon corps.Comment résumeriez-vous votre carrière ?C'est un rêve accompli. Le petit Debuchy n'en espérait pas autant. J'ai connu les Bleus et le championnat anglais. J'ai de quoi être fier. Surtout d'avoir réussi à devenir champion de France avec Lille, mon club formateur. Ça, c'était très fort pour moi.Si vous n'étiez pas devenu footballeur, qu'auriez-vous fait ?Petit, sur la feuille où, à l'école, quand j'écrivais mon futur métier, je marquais « footballeur » et, juste après, « pompier ». C'est dans cette voie là que je me serai lancé.Avez-vous des regrets ?Je n'en ai pas de précis. Je me suis toujours donné à fond, sans jamais tricher. Après, il y a bien quelque chose mais qui n'était pas de mon ressort : j'étais dans la pré-liste pour la Coupe du monde 2018 et je me dis que ...