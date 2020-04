Claude (Koh-Lanta) : "J'aurais envie de me mesurer à Zlatan"

En l'absence de football ces dernières semaines, c'est Koh-Lanta et plus particulièrement Claude Dartois qui égaye nos vendredis soir par ses performances sportives et son haut sens de la tactique. Candidat en 2010, 2012 et donc en 2020, le double finaliste et recordman d'épreuves gagnées sur l'émission de TF1 est aussi supporter du PSG. Alors que la neuvième journée de Koh-Lanta se joue ce soir, Claudio The King raconte son amour de la gagne.

"Lors des dernières étapes du casting, ils te disent : "Si vous êtes pris, on vous rappellera. Sinon, on ne vous donne pas de nouvelles..." Donc je suis parti en Thaïlande en vacances. J'étais avec un pote à table et je checke mes mails rapidement. Là, je vois un message : "Claude dépêche-toi, tu as été sélectionné. Ça fait deux jours qu'on cherche à te joindre..." Donc j'ai écourté mes vacances."

Écoute, ça va ! On n'a pas les conditions optimales puisqu'on n'a pas de jardin et tout, mais on est loin d'avoir les conditions les plus précaires. Donc on ne se plaint pas. Là, je suis dehors, on a fait une petite sortie en forêt avec les enfants pendant que madame travaille.J'étais pas un fan de l'émission au départ, je ne la connaissais pas trop. Mais un jour, en 2009, je suis tombé dessus par hasard et j'ai pas mal accroché. Quelques semaines après, j'étais chez ma sœur, qui ne regarde vraiment jamais la télé.Je l'ai poussé à regarder avec moi et elle a vu que j'étais vraiment pris par le jeu. Donc elle m'a dit de m'inscrire plutôt que de m'exciter devant l'écran.Je lui ai dit :Elle a fait une lettre où elle a retracé toute ma vie, je n'aurais pas pu faire mieux.Oui, ça a matché direct. Lors des dernières étapes du casting, ils te disent :Donc je suis parti en Thaïlande en vacances. J'étais avec un pote à table et je checke mes mails rapidement. Là, je vois un message qui disait en gros :