L'ancien homme à tout faire du parrain Francis Mariani était jugé pour son implication dans l'assassinat de Richard Casanova, en avril 2008.

Claude Chossat dort en détention. Retour à la case prison pour cet ancien voyou pourtant converti depuis presque dix ans « au service de la justice ». Sept ans et huit mois après sa libération sous contrôle judiciaire, le repenti corse a quitté, vendredi 8 novembre, aux alentours de 22 heures le palais de justice d'Aix-en-Provence dans un véhicule de police.

Il aura fallu près de cinq heures et demie au jury de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour déclarer Claude Chossat coupable de « complicité d'assassinat en bande organisée » et le condamner à huit ans d'emprisonnement pour le meurtre de Richard Casanova, le 23 avril 2008 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).

Au prononcé de la sentence, Claude Chossat est resté dans cette attitude qui fut la sienne durant les deux semaines d'audience : la tête rentrée dans les épaules, le dos légèrement voûté. Sandrine, son épouse, n'a pas dissimulé sa colère et sa tristesse : « J'ai les jambes coupées. C'est un sentiment de désolation. » Sans rien indiquer des suites qu'il envisage avec son client - appel ou pas - Maître Edouard Martial, l'avocat de Chossat a relevé que cette décision n'était pas « neutre ». « Claude Chossat n'est pas un assassin, il n'a pas de sang sur les mains », a-t-il déclaré comme soulagé.

« Premier bandit corse à avoir parlé sur procès-verbal »

Dans ses motivations, lues à l'audience par le président Jean-Luc Tournier, la cour a loué « les efforts de réinsertion » de l'accusé et l'aide qu'il a apportée à la justice. Elle voit comme « un encouragement la vie qu'il mène aujourd'hui ». La cour n'a pas suivi l'avocat général, Pierre Cortès, qui dans son réquisitoire la veille avait réclamé quinze ans de réclusion criminelle. Ce verdict, plus clément que les attentes de l'accusation et de la partie civile, reste toutefois très au-dessous des espoirs d'acquittement qu'avaient fondé, ses quatre avocats.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr