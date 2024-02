Clattenburg, de la Premier League à la TV : « J'arbitre, mais sans le stress ni la peur »

Vendeur chez Foot Locker ou arbitre ?

Mark Clattenburg a rendu son sifflet d’arbitre de Premier League en 2017, après plus d’une décennie de service. Le Britannique a notamment dirigé les finales de la Ligue des champions et de l’Euro en 2016. Il n’a néanmoins pas tout à fait disparu des écrans puisque ses compatriotes peuvent maintenant le voir dans l’émission « Gladiators », où des candidats se mesurent à des athlètes de haut niveau – par exemple Alex Gray, ancien rugbyman passé par les London Irish et Bath. Un cadre bien plus serein pour lui après avoir écumé les stades anglais et européens.…

QB pour SOFOOT.com