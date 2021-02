Classement "trompeur" des hôtels : Google condamné à une amende de 1,1 million d'euros

Le géant américain a été épinglé par la Répression des fraudes après des plaintes d'hôteliers en France, pour avoir substitué un classement établi en fonction de ses propres critères au classement officiel des établissements par étoiles.

Google doit payer 1,1 million euros d'amende en France pour son classement "trompeur" des hôtels. ( Courtesy of Xavier Tran / XAVIER TRAN )

Google va devoir payer une amende de 1,1 million d'euros en France, après avoir constitué un "classement trompeur" des hôtels. Le moteur de recherche substituait une classification établie selon ses propres critères à celle, officielle, allant d'une à cinq étoiles.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé une enquête en 2019, qui a "démontr(é) le caractère trompeur du classement des hôtels par Google, notamment sur son moteur de recherche", selon un communiqué. En conséquence, "les sociétés Google Ireland et Google France ont corrigé leurs pratiques et, après accord du procureur de la République de Paris, ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros dans le cadre d'une transaction pénale".

La Répression des fraudes avait été saisie de "plaintes d'hôteliers dénonçant l'affichage sur Google d'un classement trompeur des hébergements touristiques". Elle "a contrôlé en 2019 et 2020 la nature et la loyauté des informations délivrées par la plateforme". Les classements de plus de 7.500 établissements ont été comparés , "sur un nombre conséquent de cas", au "seul classement officiel existant en France et délivré par Atout France", allant de une à cinq étoiles.

Préjudiciable pour les clients et les hôteliers

Il est ainsi apparu que Google "avait substitué au classement Atout France une classification établie selon ses propres critères", qui "prêtait grandement à confusion par sa présentation et par l'utilisation identique du terme 'étoiles', selon la même échelle allant de un à cinq , pour classer les hébergements touristiques". Cette pratique, "particulièrement dommageable pour les consommateurs , trompés sur le niveau de prestations auxquels ils pouvaient s'attendre" en réservant un hébergement, portait également préjudice aux hôteliers "dont les établissements étaient présentés à tort comme moins bien classés que dans le classement officiel d'Atout France", détaille la DGCCRF.

La Répression des fraudes, qui estime que cela "constitue une pratique commerciale trompeuse", a transmis au Parquet de Paris les conclusions de ses investigations, ce qui a abouti à une transaction. Depuis septembre 2019, Google utilise le classement officiel délivré par Atout France.