Classement Pisa : «La France a des leçons à prendre pour lutter contre les inégalités»

Jeune prof de lettres dans un établissement défavorisé de Grigny (Essonne), Juliette Perchais, autrice de « L'éducation n'est pas une science exacte » (éditions Kero), a décidé en 2017 de chercher à l'étranger les solutions pour aider vraiment ses élèves les plus en difficultés.Le classement Pisa sous le bras, elle a traversé en dix mois 18 pays d'Asie, d'Océanie, d'Europe et d'Amérique pour y rencontrer profs et élèves. Elle est rentrée avec cette conviction : la recette miracle n'existe pas, mais des méthodes inspirantes, assurément.Comment situez-vous la France, dans votre classement personnel des systèmes scolaires ?JULIETTE PERCHAIS. Je suis partie avec, en tête, l'idée que la France était à la traîne et avait tout à réinventer. Je suis rentrée en me disant que la situation n'est pas si catastrophique : on a une école publique belle et dynamique. Elle n'est pas laissée à l'abandon comme j'ai pu le voir aux Etats-Unis, par exemple. Nos programmes scolaires sont plus progressistes que ce que l'on imagine. En maternelle, on s'ouvre à des pratiques innovantes, comme Montessori. Au collège, on a compris qu'il faut apprendre à apprendre. Mais il reste un long chemin à parcourir : la France a des leçons à prendre pour lutter contre les inégalités. De quels pays pourrait-elle s'inspirer ?Sur l'intégration de la diversité culturelle et des minorités, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont vraiment des exemples. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il existe un programme de formation des enseignants pour les aider à intégrer les élèves Maori. Les professeurs sont sensibilisés à leur culture, qu'ils connaissent peu ou mal, et formés de façon très approfondie pour apprendre à s'adresser à eux avec des codes qu'ils comprennent. Cette formation, c'est celle que j'aurais aimé avoir avant de commencer mon métier.Les initiatives que vous avez observées à l'étranger ...