Clasico, OL, Djokovic : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. L'OL sur sa lancée, le PSG facile et l'OM se relanceÀ l'occasion de sa 27e journée, la Ligue 1 nous proposait le derby le plus chaud du championnat. Dimanche soir, l'Olympique lyonnais (5e) - victorieux contre la Juventus Turin (1-0) la semaine passée, a poursuivi sa bonne série en dominant l'AS Saint-Étienne (2-0). Les hommes de Rudi Garcia l'ont emporté grâce à un doublé de Moussa Dembélé. Les Rhodaniens grimpent ainsi à la cinquième place, tandi que les Verts s'enfoncent un peu plus dans le bas de tableau. En tête du championnat, le Paris Saint-Germain (1er) a surclassé Dijon (4-0), grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Encore sous le coup de la terrible déroute à Dortmund en Ligue des champions (2-1), les Parisiens se rassurent en enchaînant un deuxième succès d'affilée en Ligue 1, après sa spectaculaire victoire contre Bordeaux (4-3).Dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille (2e) a une nouvelle fois brillé à l'extérieur en s'imposant sur la pelouse de Nîmes (3-2). Les Olympiens ont pu compter sur un excellent Dario Benedetto, auteur d'un triplé. Grâce à ce coup du chapeau, « Pipa » passe la barre des 10 buts en Ligue 1 (11 réalisations). De son côté, le Stade rennais (3e) continue de s'accrocher au podium. Les hommes de Julien Stéphan se sont imposés (0-2) sur la pelouse du Stade toulousain (20e). Juste derrière, le LOSC (4e) reste dans la course au podium après son succès à Nantes (0-1) et ne...