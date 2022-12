Clash de la rédac : Pour ou contre Freed from Desire comme hymne des Bleus ?

Les Bleus de 2022 ont choisi l'hymne de leur parcours irrésistible dans ce Mondial : "Freed From Desire", de Gala. Choix ringard ou fédérateur ? À vous de trancher.

Contre, il serait temps d'évoluer

En l'absence de Presnel Kimpembe, ambianceur en chef du groupe France lors du Mondial 2018, il fallait que quelqu'un prenne la relève de l'enceinte. Et cette personne, c'est Aurélien Tchouaméni. Après la victoire face au Danemark (2-1), synonyme de qualification en huitièmes de finale, le joueur du Real Madrid a balancéde Gala dans les enceintes. ", a dit Tchou-Tchou.(Eduardo Camavinga)'non, c'est pas le genre de musique qu'il faut mettre. Mets cette musique-là.'Alors, évidemment, loin de nous l'idée de remettre en cause la qualité de la chanson. Des millions de personnes ont dansé sur ce titre depuis 1996, et c'est mérité : cette chanson est super. Mais on est en 2022, bon sang. Il n'y avait vraiment aucune chanson plus moderne sur laquelle s'ambiancer ? C'est donc ça l'image que nos Bleus veulent véhiculer ? De l'ancien, du poussiéreux, du CD 2-titres qui sent le renfermé, posé dans un bac "" dans un vide-grenier ? Rappelons quand même que la sortie date d'il y a 26 ans : Jacques Chirac était président, la France n'avait pas participé à une Coupe du monde depuis dix ans, 16 joueurs du groupe Bleu actuel n'étaient pas nés, et le titre cartonnait sur M6 chez Charly et Lulu. Alors OK, le vintage est tendance et la mode des années 90 sont actuellement en vogue dans toutes les friperies, mais on est là plus proche de la ringardise que de la hype.Surtout,a déjà connu son heure de gloire dans les stades de foot. C'était à l'Euro 2016, lorsque les supporters nord-irlandais ont décidé d'utiliser l'air de la chanson pour inventer un chant en l'honneur de Will Griggs. Lea résonné dans tous les stades de l'Hexagone pendant un mois, alors que le joueur n'a même pas disputé la moindre minute lors de la compétition. Là, c'était une innovation, il y avait une vraie recherche car des paroles avaient été écrites, c'était frais, drôle. Là, le problème, c'est que ça sent le réchauffé, le déjà-vu, qu'il n'y a même pas eu l'effort…