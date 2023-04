Clarisse Le Bihan : « Le foot féminin aux États-Unis, c’est un autre monde »

En mars 2022, Clarisse Le Bihan s'est vue offrir l'occasion d'une vie. La joueuse de Montpellier, alors âgée de 27 ans, a été contactée par Angel City FC, la nouvelle franchise de Los Angeles qui compte Natalie Portman parmi ses propriétaires. Clarisse Le Bihan n'a pas hésité et a embrassé son American Dream.

Tu as signé au Angel City FC en mars 2022. Comment se sont faits les premiers contacts ?

Les contacts ont été assez tardifs et en même temps, ça s’est fait très vite. On a eu des premiers échanges mi-mars et ça s’est fait fin mars. Moi j’étais en cours de saison avec Montpellier et aux USA, les fenêtres de mercato ne sont pas les mêmes. Moi, je n’avais plus rien à jouer avec Montpellier, Angel City a envoyé une proposition, j’ai vu ça en interne avec le club et le président. Ce n’était pas facile de quitter mon équipe en cours de saison mais quand cette opportunité s’est présentée, je me suis tout de suite projetée. Ça a toujours été dans un coin de ma tête de jouer aux États-Unis, donc je n’ai pas pu refuser. J’étais heureuse, et en même temps j’ai été propulsée là-bas en seulement quelques jours. Valises, déménagement, et hop, je me suis retrouvée en Californie ( rires ).…

Photos : Berzerker

Par Eric Maggiori, à Los Angeles. Photos : Berzerker pour SOFOOT.com