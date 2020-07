Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clara Burel fait sensation en battant Kristina Mladenovic à Nice Reuters • 07/07/2020 à 00:05









Clara Burel fait sensation en battant Kristina Mladenovic à Nice par Florian Burgaud (iDalgo) Les meilleurs joueurs de tennis français revenaient à la compétition ce lundi pour le lancement du Challenge Elite FFT. C'est sur les courts en dur du TC Nice Giordan que les premiers échanges officiels post-coronavirus ont eu lieu. Dans une atmosphère familiale et dans le plus strict respect des mesures sanitaires, pour éviter le désastre de l'Adria Tour organisé par Novak Djokovic dans les Balkans, 12 matches de poules ont été joués tout au long de la journée. La surprise de cette première rotation, c'est la victoire de la toute jeune Clara Burel, 19 ans, 6/2 7/6 face à Kristina Mladenovic, taulière de l'équipe de France de Fed Cup. Chez les hommes, Kyrian Jacquet, 537e à l'ATP, a créé la surprise en battant Grégoire Barrère, 95e mondial. Parmi les autres vainqueurs du jour, on retrouve le vétéran Nicolas Mahut, Mathias Bourgue, Hugo Gaston, Fiona Ferro ou encore Pauline Parmentier. Suite du tournoi ce mardi à partir de 10 heures.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.