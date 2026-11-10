Clap de fin pour Michael Carrick à Manchester United ?

Dur, ce début de mois de novembre. Tandis que Manchester United foire complètement son début de saison en s’installant bien au chaud dans le tréfonds du classement de Premier League (les Red Devils sont 18 es ), Michael Carrick devrait bientôt être remercié . Son départ pourrait bien être acté avant la fin de la trêve internationale selon les informations de The Athletic .

Bruno Fernandes et sa bande ont un point de retard sur Coventry , premier non-relégable. Ils ne détiennent qu’une victoire lors des onze derniers matchs : la belle remontée face à l’AS Roma (3-2) en Ligue des champions.…

SW pour SOFOOT.com