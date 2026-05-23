Clap de fin pour Lukas Podolski

La fin d’un mythe. Roi du kébab, petite prince de Cologne, seigneur de Zabrze, champion du monde, Lukas Podolski ne martyrisera plus les surfaces de réparation adverses. A 40 ans et peu après avoir racheté des parts de son club de cœur, l’attaquant germano-polonais raccroche les crampons, officiellement et pour de bon.

Poldi l’a annoncé ce vendredi dans une vidéo qui le présente en épicier en train de remballer sa marchandise , avant de fermer boutique sur la formule allemande « Feierabend » , que l’on pourrait traduire par « journée terminée ». …

JD pour SOFOOT.com