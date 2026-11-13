Clap de fin pour le sélectionneur du Japon

Tous les coachs ne peuvent pas rester aussi longtemps que Didier Deschamps. L’Association japonaise de football (JFA) a annoncé le départ de sélectionneur ce vendredi. Hajime Moriyasu dirigera ses deux dernières rencontres lors de la trêve en cours : contre le Brésil samedi et face au Paraguay mardi. Il aura tout de même occupé son poste pendant huit ans . Sans réussir à gagner la Coupe d’Asie, ni à faire sauter le plafond de verre en Coupe du monde .

En 2022, le Japon s’était arrêté en huitièmes de finale, éliminé par la Croatie aux tirs au but. Le Mondial 2026 a encore accouché d’une issue cruelle pour la sélection nationale, crucifiée dans le temps additionnel de son 16 e de finale contre le Brésil. Selon la presse japonaise, Moriyasu avait prolongé dans la foulée pour six mois, histoire de mener la sélection jusqu’à la Coupe d’Asie . Mais voilà, le tournoi vient d’être reporté, et la JFA ne veut pas tirer sur la corde.…

QB pour SOFOOT.com