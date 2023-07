information fournie par So Foot • 22/07/2023 à 23:47

Clap de fin pour Giuseppe Rossi

À 36 ans, Pepito Rossi raccroche les crampons.

393 matchs pros, 139 buts et une trace indélébile laissée à jamais dans l’esprit des supporters de Villarreal. Si la carrière de Giuseppe Rossi n’a pas atteint le pic imaginé au début de sa carrière, l’international italien aura malgré tout laissé son empreinte dans le football européen. Mais ses six dernières années, où il n’était plus que l’ombre de lui-même lors de ses passages au Genoa, au Real Salt Lake ou encore à la SPAL, ont fini par convaincre Rossi de mettre un terme à sa carrière, comme il l’a annoncé ce samedi soir sur les réseaux sociaux.…

FG pour SOFOOT.com