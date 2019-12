Un an après l'annonce du grand débat, l'instance de régulation publie un document incitant à construire « des modèles vertueux » de technologies civiques.

C'est un mot fourre-tout bien pratique mais aux contours assez flous. Dans la famille des civic tech (« technologies civiques »), on trouve aussi bien des plates-formes de pétitions en ligne et de mobilisation citoyenne, indépendantes des pouvoirs publics, que des outils plus institutionnels de budgets participatifs et de concertation.

Si l'on y ajoute les technologies à visée électorale - pour personnaliser par exemple les messages adressés par les partis aux électeurs - (pol tech), les outils déployés par les gouvernements pour améliorer leur fonctionnement ou la transparence des politiques publiques (gov tech), et les réseaux sociaux, où se joue désormais une partie du débat politique, on obtient un écosystème foisonnant et disparate où les modèles économiques sont aussi variés que les profils des acteurs.

Publié ce lundi 9 décembre, le cahier intitulé Civic tech, données et Demos, que consacre la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) aux technologies civiques, dresse un panorama bienvenu, d'autant qu'il intervient dans un contexte particulier. Du mouvement des « gilets jaunes », parti des réseaux sociaux, au grand débat en ligne organisé par le gouvernement, l'année écoulée a marqué un tournant dans l'usage des technologies civiques, de plus en plus présentes dans le débat démocratique.

Elle a de fait apporté une visibilité à des questionnements qui courent depuis une dizaine d'années : comment garantir la confiance dans la protection des données personnelles et la loyauté des logiciels utilisés ? Quelle valeur accorder à la participation en ligne quand une partie de la population n'y est pas représentée ? Comment l'analyser ? Quel rôle doit-elle jouer dans le processus de décision politique et, in fine, l'exercice du pouvoir ?

