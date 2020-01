Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client City s'impose, Newcastle renversant Reuters • 21/01/2020 à 23:03









City s'impose, Newcastle renversant par Victor Gatinel (iDalgo) Les Skyblues ont souffert à Sheffield United en ouverture de la 24e journée de Premier League avant de s'imposer grâce à un nouveau but de Sergio Aguero (73e). Longtemps, les hommes de Pep Guardiola ont buté sur un Henderson infranchissable. En première période, le gardien des Blades a repoussé les tentatives de Sterling et Otamendi avant de détourner un penalty de Gabriel Jesus. Comme souvent cette saison, les Cityzens s'en sont remis au talent d'Aguero. Entré en jeu 5 minutes plus tôt, l'Argentin a poussé au fond des filets une offrande de Kevin De Bruyne. Everton vit une saison compliquée. Les Toffees ont concédé le match nul à domicile alors qu'ils menaient 2-0 jusqu'à la 90e minute ... Par deux fois Lejeune a battu Pickford dans le temps additionnel (90+4 et 90+5) pour arracher un point à Goodison Park (2-2). Succès précieux pour Aston Villa dans la course au maintien face à Watford (2-1). Le club de Brimingham a vu son adversaire prendre l'avantage par l'intermédiaire de Deeney (38e). En seconde période Luiz (68e) puis Konsa (90+5) ont trouvé la faille pour inverser la tendance. Dans le même temps, Bournemouth a mis fin à une série de 4 revers consécutifs en championnat en dominant Brighton 3 à 1 tandis que Southampton s'est imposé 2-0 à Crystal Palace.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.