Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client City rejoint Aston Villa Reuters • 29/01/2020 à 23:14









City rejoint Aston Villa par Victor Gatinel (iDalgo) Malgré son revers 1 à 0 à domicile face au voisin United, Manchester City valide son ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise grâce à son succès 3 à 1 obtenu au match aller. Pourtant les hommes de Pep Guardiola ont souffert. En première période, Matic trouve la faille d'une demi-volée puissante et fait naître l'espoir d'un exploit des Red Devils. Mais en seconde période les Cityzens vont tenir bon et réduire à néant les offensives adverses. Trop brouillons dans les 30 derniers mètres, les visiteurs bouclent la rencontre avec seulement 6 tentatives dont 2 cadrées. Double tenant du titre, les Skyblues tenteront de réaliser le triplé le 1er mars prochain sur la pelouse de Wembley face à Aston Villa.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.