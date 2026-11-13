City ne sera pas sanctionné cette année

Joyeux Noël ! On en sait un peu plus sur le calendrier de l’affaire Manchester City . Reconnu coupable de 114 infractions , le club continue de nier en bloc. Son appel sera étudié mi-décembre, à quelques jours de l’ouverture des cadeaux au pied du sapin, selon des sources proches du dossier, citées par le Financial Times . Une commission d’appel indépendante devrait rendre un jugement en 2027. Si les Skyblues sont déboutés, il y aura sanction, et on peut donc s’attendre à ce qu’elle tombe l’année prochaine.

Rappel à l’ordre, retrait de points, rétrogradation… Beaucoup d’options seraient sur la table dans ce cas. « Des preuves irréfutables ont été fournies » selon le club, qui a fourni « des relevés bancaires, des justificatifs de virements, des témoignages et tous les éléments nécessaires » pour prouver qu’il n’avait pas violé les règles.…

QB pour SOFOOT.com