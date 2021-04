City l'emporte au forceps contre Dortmund

Bien aidés par Kevin de Bruyne et Phil Foden, tous deux buteurs, Manchester City s'impose dans cette manche aller des quarts de finale de Ligue des champions. En face, le Borussia Dortmund a montré de belles choses et peut croire en l'exploit grâce au but de Marco Reus. Il faudra attendre une grosse semaine pour le verdict.

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund

M. Hategan vole la vedette à Kevin de Bruyne

Monaco, Liverpool, Tottenham, Lyon et bientôt le Borussia Dortmund ? Depuis l'arrivée de Pep Guardiola dans le nord du Royaume, lesn'ont jamais goûté au dernier carré de la Ligue des champions, à chaque fois éliminés prématurément. Bien lancés par une action de très grande classe de Kevin de Bruyne puis pas malheureux de l'arbitrage de M. Hategan, les Anglais ont concédé leur deuxième but de la saison sur la scène européenne en fin de rencontre. Heureusement pour eux, Phil Foden, le gamin du cru, a surgi dans les derniers instants pour offrir une victoire précieuse avant le retour au Signal Iduna Park.Déjà au cœur de l'action début décembre lors de PSG-Basaksehir, l'arbitre roumain Ovidiu Hategan aura encore fait parler de lui sur la scène européenne cette saison. Avant cela, le Borussia avait pris le temps de montrer qu'il n'avait pas traversé la Manche pour s'inspirer de son homonyme de Gladbach, étouffé il y a trois semaines par les. C'est d'ailleurs le feu follet Bellingham qui se voit offrir la première cartouche de la soirée par Haaland, mais Ederson est bien chaud (7). Et si les Allemands en connaissent un rayon en terme de pragmatisme quant il s'agit de parler football, c'est aussi le cas des futurs champions d'Angleterre. Une première erreur d'Emre Can dans le milieu de terrain et voilà De Bruyne qui perce, résiste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com