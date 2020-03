So Foot • 01/03/2020 à 19:30

City glane sa septième League Cup

Largement dominateurs, les Sky Blues n'auront eu besoin que de 45 minutes pour venir à bout de Villans volontaires mais trop peu entreprenants malgré la réduction du score de Mbwana Samatta juste avant la pause (1-2). Avec ce succès mérité, Manchester City remporte la septième League Cup de son histoire.

L'infernal Agüero

VillansSky BluesSans doute ravis d'avoir assisté ce samedi à la première défaite en championnat cette saison du futur champion d'Angleterre, et donc de leur successeur, les joueurs de Pep Guardiola avaient l'occasion de remporter leur troisième Coupe de la Ligue anglaise de suite. En face, Aston Villa, cinq fois vainqueur de la compétition, comme son adversaire du jour, voulait s'offrir une bouffée d'air frais dans une saison pour l'instant très compliquée.Mais la pire défense de Premier League, pas aidée par l'arbitrage, aura été trop fébrile lors du premier acte, permettant ainsi auxde rapidement faire la course en tête. Volontaires mais trop peu entreprenants, lesn'ont pas réussi à revenir dans la rencontre et arracher la prolongation. Rien de bien étonnant au vu de l'outrageuse domination de Manchester City, qui remporte la septième Coupe de la Ligue de son histoire. Chapeau.Dominateurs dès l'entame malgré une équipe quelque peu remaniée, Coupe de la Ligue anglaise oblige, lesn'attendent pas longtemps pour rentrer dans leur finale. Ils font même rapidement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com