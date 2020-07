Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client City garde le rythme, Tottenham enchaîne Reuters • 15/07/2020 à 21:46









City garde le rythme, Tottenham enchaîne par Léo De Garrigues (iDalgo) Les hommes de Pep Guardiola n'ont plus rien à jouer cette saison en Premier League mais ils continuent d'engranger les victoires. A domicile et face à Bournemouth, Manchester City s'est imposé 2-1 grâce à des réalisations de David Silva, auteur d'un coup-franc direct, et Gabriel Jesus. David Brooks a réduit le score pour les Cherries en fin de rencontre. Au classement, Bournemouth reste 18e à 3 points du premier non-relégable. Dans le même temps, Tottenham a glané son deuxième succès d'affilée en prenant la mesure de Newcastle (1-3). Harry Kane a inscrit un doublé. Les Spurs grimpent au 7e rang du classement à deux journées de la fin du championnat. Enfin, Wolverhampton a concédé le match nul sur la pelouse de Burnley (1-1) au bout du temps additionnel. Les Wolves sont à 3 points de la 5e place de Manchester United.

