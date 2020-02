City fait taire le Bernabéu

Alors qu'il avait ouvert le score à l'heure de jeu, le Real a été retourné dans son salon par un Manchester City plus courageux et plus dangereux (1-2), porté par un Kevin De Bruyne sorti de sa boîte au meilleur des moments. Et voilà Zinédine Zidane proche de la première élimination de sa carrière d'entraîneur en Ligue des champions.

Real Madrid 1-2 Manchester City

Un western où l'on se toise sans se toucher

Qui d'autre que lui ? Qui d'autre que Kevin De Bruyne pour venir faire le ménage et chambouler un scénario qui semblait sourire au Real de Zidane, passé devant à l'heure de jeu grâce à un but malicieux d'Isco ? Certes, le Belge n'a pas tout réussi mercredi soir et aura été croqué pendant de longues séquences par Casemiro. Mais voilà l'important : le meneur de Manchester City s'est allumé au meilleur des moments, a été de toutes les occasions de son équipe, a offert l'égalisation à Gabriel Jesus à l'entame du dernier quart d'heure et a fait taire le Bernabéu à sept minutes de la fin en transformant un penalty obtenu par Sterling. Tout sauf un scandale pour un Manchester City qui a été bousculé en première période, mais aura été le plus dangereux à Madrid. Résultat, le Real est plus que jamais dos au mur. Et Zidane aussi.Une compétition se divise en deux parties et lorsque la phase de poules se termine, un nouveau tournoi commence, où celui qui fait le moins de conneries a le plus de chance d'aller au bout. Ça, Zinédine Zidane et Pep Guardiola le savent mieux que personne, d'où le fait que ce huitième de finale aller prend une drôle de forme : celle d'un western où l'on se toise du regard sans se toucher, dans l'attente du premier coup de feu adverse. On est alors loin du duel de chasseurs de primes annoncé. Un duel que Zidane