City et Pep bottent Zidane et le Real en touche

La perf' XXL de Thibaut Courtois n'y a rien fait : plombé par deux énormes erreurs de Raphaël Varane, le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse de Manchester City sur le même score qu'à l'aller (2-1). Comme la saison dernière, l'aventure madrilène s'arrête dès les huitièmes de finale.

Manchester City 2-1 Real Madrid

Le Real et la théorie de l'effondrement

La barbe est dense, les fringues et la chevelure soignées. Mais il y a comme un hic : ce n'était, pour Sergio Ramos, pas un soir à enfiler ses habits de lumière. Plutôt à enfiler le bleu de chauffe. Son Real et son camarade de l'axe madrilène Raphaël Varane en auraient eu bien besoin. Jamais aussi bon que lorsqu'il est flanqué de son capitaine, le défenseur central français s'est troué dans les grandes largeurs, ce vendredi soir à l'Etihad Stadium, offrant deux buts à Manchester City. Deux buts qui ont suffi au bonheur deun ton au-dessus des, vainqueurs sur le même score qu'à l'aller, et à infliger à Zinédine Zidane sa première élimination en C1 comme entraîneur. Il y a une première à tout...Déjà crédités selon les stats de plus de 92% de chances de se qualifier, après leur succès à l'extérieur à l'aller, les hommes de Pep Guardiola mettent moins de dix minutes à faire péter la cote du Real. Le temps pour De Bruyne d'envoyer une première chiche, déviée en corner, et pour Sterling d'exploiter un excellent pressing de Jesus et une perte de balle grossière de Varane dans la surface (1-0, 9). Pour le Real, l'impératif ne change pas, toutefois : marquer deux fois. Mais les Madrilènes, sonnés et acculés, laissent d'abord surtout craindre un effondrement, proche sur cet enroulé de Sterling qui passe juste au-dessus (16).