City et Liverpool se séparent sur un match nul par Samuel Messberg (iDalgo) Manchester City et Liverpool s'affrontaient pour le compte de la huitième journée de Premier League à l'Etihad Stadium. Aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence dans ce choc du championnat d'Angleterre (1-1). Les Reds avaient ouvert le score dés la 13ème minute grâce à un penalty de Mohamed Salah. Gabriel Jésus lui a répondu dés la 31ème minute après un centre de Kevin De Bruyne. Le Belge aurait pu doubler la mise sur pénalty mais son tir est passé à gauche des cages d'Alisson pourtant parti du mauvais côté. Au classement Liverpool est troisième du classement et devance Manchester City de 5 points qui pointe à la onzième place.

