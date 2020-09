Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client City et Aston Villa commencent par une victoire Reuters • 21/09/2020 à 23:53









City et Aston Villa commencent par une victoire par Adonis Vesin (iDalgo) City a disposé de Wolverhampton pour empocher son dixième match d'ouverture consécutif (3-1). Les hommes de Pep Guardiola ont offert une prestation aux deux visages. De Bruyne (20e), d'un penalty qu'il a provoqué, et Foden (32e) ont permis à Manchester de mener à la pause. Les Wolves sont revenus avec d'autres intentions sur la pelouse. Raul Jimenez a fini par réduire l'écart (1-2, 78e) mais Jesus a terminé le travail d'une frappe contrée (1-3, 90e+5). Aston Villa a aussi lancé sa saison par une victoire (1-0). Egan est expulsé pour Sheffield après une faute sur Watkins (12e). Pourtant, à dix contre onze, les Blades ont la première balle de but. Basham est fauché dans la surface par Targett. Emiliano Martinez, tout juste débarqué d'Arsenal, arrête le penalty de Lundstram (34e). Les Villans inscrivent le seul but de la rencontre. Une réalisation entre les deux défenseurs centraux de l'équipe puisque c'est un coup de boule de Konsa, après un corner prolongé par la tête de Mings au premier poteau, qui finit au fond des filets.

