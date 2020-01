Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client City et Arsenal calent encore Reuters • 18/01/2020 à 19:47









City et Arsenal calent encore par Victor Gatinel (iDalgo) Les supporters de Manchester City ont vécu un terrible ascenseur émotionnel face à Crystal Palace. Les Skyblues, longtemps menés après l'ouverture du score de Tosun (39e), sont parvenus à égaliser puis prendre l'avantage grâce à l'inévitable Aguero (82e et 87e) à l'occasion de la 23e journée de Premier Laague. Mais les Eagles ont arraché le point du match nul après avoir vu Fernandinho détourner dans son propre filet le centre fort de Zaha (90e). Les hommes de Pep Guardiola, 2e du championnat, pointent à 13 unités de Liverpool qui compte 2 matchs en moins. Arsenal confirme ses difficultés cette saison. Cette fois c'est Sheffield United qui est venu faire match nul (1-1) à l'Emirats Stadium. Fleck (83e) a répondu à l'ouverture du score de Martinelli en fin de première période (45e). La bonne opération au classement est à mettre au profit de Wolverhampton. Les Wolfs ont su trouver les ressources pour inverser un match mal engagé à Southampton (2-3). A la pause, Moutinho et ses coéquipiers accusent un retard de 2 buts. Mais dans le deuxième acte, Neto (53e), puis Jimenez sur penalty (65e) relancent la rencontre. L'attaquant mexicain offre la victoire aux siens grâce à sa 10e réalisation de la saison à l'aube du dernier quart d'heure (76e). Avec 34 points, Wolverhampton grimpe à la 6e place et revient à hauteur de Manchester United qui se déplace demain sur la pelouse de Liverpool. Norwich domine Bournemouth 1 à 0 grâce au sang froid de Pukki sur penalty tandis que West Ham et Everton se neutralisent (1-1) tout comme Brighton et Aston Villa (1-1).

