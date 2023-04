City éparpille le Bayern

Manchester City a fait un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des champions en balayant le Bayern Munich (3-0), ce mardi en quarts de finale allers.

Manchester City 3-0 Bayern Munich

Buts : Rodri (27 e ), Bernardo Silva (70 e ) et Haaland (77 e ) pour City

On attendait un choc, on a vu une démonstration. Même s’il s’est rebellé après la pause et a fait illusion pendant un temps, le Bayern Munich a finalement été fessé par Manchester City, ce mardi soir en quarts allers de Ligue des champions (3-0). Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland ont trouvé le chemin des filets pour les Citizens , qui auraient pu l’emporter sur un score encore plus large sans les multiples parades de Yann Sommer. Le dernier carré semble désormais tout proche pour la bande de Pep Guardiola, tandis que Thomas Tuchel et ses hommes auront fort à faire pour croire en l’exploit au match retour, mercredi prochain.…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com