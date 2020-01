City Airbus, le taxi volant qui intéresse la RATP, a pris son envol

En 1997, Luc Besson imaginait, dans Le Cinquième Élément, un taxi zigzaguant dans les airs entre les gratte-ciel. La réalité serait-elle en train de rejoindre la fiction ? Imaginé en 2015, le projet de taxi volant City Airbus, développé par Airbus Helicopters, a en tout cas réalisé son premier vol libre. Check out the first video of our #CityAirbus demonstrator in flight! The fully electric #VTOL started untethered flight testing in Donauwörth at the end of 2019. #WeMakeItFly #UrbanAirMobility #AirTaxi #eVTOL #SmartCities pic.twitter.com/Bwf5QaEImD-- Airbus Helicopters (@AirbusHeli) January 10, 2020 Les images, dévoilées ce samedi, ont été filmées « à la fin de l'année 2019 ». En mai dernier, pour tester les systèmes de propulsion et de contrôle, cet appareil électrique qui pourra à terme transporter quatre personnes à une vitesse de 120 km/h avait déjà réalisé une premier décollage « sécurisé » en étant relié à des câbles au sol. Airbus A l'époque, le leader mondial de l'aéronautique et la RATP venaient de conclure un partenariat pour « étudier l'intégration des véhicules volants dans le transport urbain ». En particulier en Ile-de-France où une « étude de faisabilité de services de mobilité aérienne urbaine » a été lancée.L'idée est de proposer en région parisienne, pour les Jeux olympiques de 2024, un premier service entre Roissy-Disneyland Paris et Roissy-Saint-Denis. Il faudra attendre l'horizon 2030 pour espérer voir se développer des services commerciaux pour décongestionner la circulation au sol vers les grands pôles économiques ou touristiques comme la Défense, Massy ou Versailles.Objectif atteignable ou pas ? La technologie de ces appareils à décollage vertical est en tout cas pratiquement au point. Mais c'est tout l'environnement qui reste à créer, et les obstacles sont encore nombreux : il faut bâtir une législation adaptée, un service de gestion de ces vols à ...