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City a été « bien meilleur en seconde » face au PSG, et Maresca veut que ça se sache
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 00:50

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City a été « bien meilleur en seconde » face au PSG, et Maresca veut que ça se sache

City a été « bien meilleur en seconde » face au PSG, et Maresca veut que ça se sache

Enzo Maresca n’a plus les mots. Enfin si, seulement quelques uns. Interrogé par TNT Sports sur la prestation de son équipe après le tour de montagne russe face au PSG (2-4), le coach de Manchester City avait un discours bien rôdé . « Je pense qu’on a plutôt bien commencé jusqu’au premier but parisien. Prendre deux buts en deux minutes, ça nous a fait perdre notre équilibre. Nous avons été bien meilleurs en seconde et on aurait probablement mérité plus. » Il le pense tellement qu’il a répété peu ou prou la même chose sur ses trois réponses suivantes. Bon, un simple coup d’œil à la feuille de match aurait pu permettre de le comprendre : 0-3 à la pause, 2-1 pour les Skyblues sur la deuxième.

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MR pour SOFOOT.com

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