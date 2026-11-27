Le général israélien retraité Eyal Ben Reuven (c) aux côtés d'activistes du collectif Ad Hoc qui vise à protéger les Palestiniens face aux attaques de colons lors de la récolte des olives, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Quatre soldats israéliens descendent d'un véhicule, visage masqué, sans insigne sur leur uniforme et fusil automatique à l'épaule. Savent-ils que, dans l'oliveraie palestinienne qu'ils viennent d'investir, l'un des hommes auxquels ils vont ordonner de déguerpir est un haut gradé de leur armée?

Ancien général de 72 ans, Eyal Ben Reuven s'est rendu ce jour-là à As-Sawiyah, en Cisjordanie occupée, pour aider des villageois palestiniens à récolter des olives, une activité régulièrement marquée par des attaques de colons israéliens.

Pour lui, comme pour les anciens officiers grisonnants de l'armée israélienne qui l'accompagnent, il en va de l'intégrité morale de leur ancienne institution, qu'ils jugent passive, voire complice face à la situation qui se détériore.

"J'ai combattu dans de nombreuses guerres. Et malheureusement, je suis arrivé au point où j'assiste à une évolution (...) en matière de violence, que je n'aurais jamais imaginée", dit à l'AFP Eyal Ben Reuven, yeux perçants, qui a fait une grande partie de sa carrière dans les blindés.

Un agriculteur palestinien récolte des olives dans le village d'As Sawiyah en Cisjordanie occupée, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Son inquiétude s'explique par le niveau inédit de violences commises contre les Palestiniens en Cisjordanie depuis l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

En trois ans, plus de 1.100 Palestiniens ont été tués par l'armée ou par des colons dans le territoire occupé par Israël depuis 1967.

Avec son collectif Ad Hoc, le général, qui a également eu une carrière politique à gauche après l'armée, tente à son échelle d'y pallier, en accompagnant des agriculteurs palestiniens à la récolte afin de leur offrir une "présence protectrice".

"Comme une milice"

Avant de prendre la route, Eyal Ben Reuven, qui reste général de réserve depuis sa retraite, donne un briefing à toute l'équipe. L'objectif : cueillir des olives. Les consignes, si des militaires arrivent : obéir à leurs ordres.

A regarder ces ex-soldats en vêtements de randonnée, bob ou casquette sur la tête, mains protégées par des gants de jardinier, certains s'aidant de bâtons de marche, difficile d'imaginer que certains d'entre eux ont participé à des guerres ou des opérations célèbres.

Un soldat israélien intervient pendant que des militants du collectif Ad Hoc aident les Palestiniens à récolter leurs olives à As-Sawiyah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Un militant palestinien des droits humains, Arafat Abou Rass, les guide vers une petite oliveraie. Une villageoise palestinienne âgée les y attend, et les membres du groupe commencent à faire tomber les olives en tapant avec des bâtons, ou en raclant les branches avec de petits râteaux.

Peu après, un véhicule militaire surgit. Pendant qu'un drone bourdonne au-dessus, un soldat contrôle les papiers de M. Abou Rass et ordonne à tout le monde de quitter les lieux.

Puis c'est au tour du responsable d'une colonie juive voisine de faire son apparition. Il somme lui aussi les cueilleurs de partir. L'oliveraie est aussitôt déclarée "zone militaire fermée".

Comme convenu, les anciens officiers se plient à l'ordre et vont poursuivre la récolte près d'une école du village, non sans pester contre les soldats qu'ils jugent inféodés aux colons.

"Notre armée est une plaisanterie", lâche Yoel Feldschuh, un ancien général de brigade de l'armée de l'air. "Son rôle est-il de fermer une oliveraie ? Qu'y a-t-il de militaire là-dedans ?", s'insurge-t-il.

Pour le septuagénaire, qui s'était fait arrêter et menotter en octobre lors d'une action similaire ailleurs en Cisjordanie, "corriger" ce comportement "prendra une génération".

"Ce n'est vraiment plus la même armée, et cela nous dérange énormément", renchérit Nof Erez, un colonel à la retraite, l'accusant d'"agir comme une milice au service des colons".

"Honte"

Le Cogat, l'organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, affirme que "les forces de sécurité sont déployées afin de permettre une récolte des olives sûre".

Des militants du collectif Ad Hoc, qui protège les agriculteurs palestiniens lors de la récolte des olives, le 12 novembre 2026 à As-Sawiyah, en Cisjordanie occupée ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Mais depuis septembre, elle a été marquée par près de 500 attaques, dont certaines mortelles, selon l'ONG israélienne de défense des droits humains Yesh Din.

Amram Mitzna, ex-général de 81 ans, s'explique l'inaction de l'armée par le fait que les jeunes militaires déployés en Cisjordanie n'ont pas connu d'autre Premier ministre que Benjamin Netanyahu, qui s'est allié à l'extrême droite, soutient les colons et attaque à longueur de discours les opposants arabes israéliens.

"Ils considèrent chaque Arabe comme un ennemi, qui doit être traité comme tel", dit l'ancien gradé, qui a aussi été maire de Haïfa.

A As-Sawiyah, les cueilleurs ont achevé leur mission. Si personne n'a été blessé ce jour-là, Eyal Ben Reuven reste marqué par le comportement d'un jeune militaire lors de l'altercation.

"Quand je l'ai vu arriver, masqué, hurlant, et donnant des coups de pied dans des sacs d'olives, j'ai eu honte".