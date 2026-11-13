Cisjordanie: un adolescent palestinien retrouve sa famille après un mois de détention

Ezzedine al-Lahalia, 15 ans, retrouve sa famille après un mois de détention dans une prison israélienne, dans le village de al-Jib en Cisjordanie occupée, le 12 novembre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Arrêté en pleine nuit sur l'accusation d'avoir jeté des pierres sur des Israéliens, un adolescent palestinien a retrouvé sa famille après un mois de détention, une scène à laquelle l'AFP a eu un rare accès.

Ces retrouvailles ont donné lieu à des scènes de joie dans le village d'Al-Jib, au nord de Jérusalem, où les autorités israéliennes libèrent habituellement les détenus palestiniens le jeudi. Avant toutefois d'être perturbées par des tirs de gaz lacrymogènes de l'armée.

Silhouette frêle se détachant de la douzaine d'autres détenus, tous plus âgés, libérés en même temps que lui, Ezzedine al-Lahalia, 15 ans flottait dans un jogging gris, la tenue de détention de tout le groupe.

Originaire de Saïr, en Cisjordanie occupée, il avait été arrêté il y a un mois à son domicile en pleine nuit par les forces israéliennes, accusé d'avoir lancé des pierres sur des Israéliens, ce qu'il conteste.

Il a été libéré après versement d'une caution de 5.000 shekels (environ 1.500 dollars).

Alors que ses compagnons retrouvaient épouses et enfants, lui a été accueilli par ses parents, semblant retenir ses larmes quand sa mère l'a étreint.

L'absence de cet aîné de cinq enfants a pesé sur ses jeunes frères et sœurs: "ils sont heureux que je sois rentré, mais ils ont beaucoup souffert pendant mon absence", a-t-il confié à l'AFP.

Un jeune palestinien retrouve sa père juste relâché d'une prison israélienne dans le village de al-Jib en Cisjordanie occupée, le 12 novembre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

L'accueil a tourné court quand l'armée a tiré des lacrymogènes.

"Ils avaient peur que les familles se rassemblent près du portail" du check-point où le groupe a été relâché "et célèbrent les retrouvailles", a affirmé à l'AFP la mère de l'adolescent, Rania Jaradat.

Les soldats, dit-elle, avaient déjà tiré des gaz lacrymogènes lors de l'arrestation de son fils.

Selon l'association palestinienne de soutien aux prisonniers et de défense des droits humains Addameer, 9.300 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, dont 350 mineurs.

Plus tôt cette semaine, l'armée a annoncé avoir tiré sur un adolescent de 14 ans qui faisait partie d'un groupe de garçons soupçonnés d'avoir lancé des pierres sur un véhicule dans le nord du territoire palestinien, occupé par Israël depuis 1967.

L'ONG israélienne B'Tselem a relevé une augmentation du nombre de Palestiniens tués depuis l'assouplissement, en 2022, des règles encadrant l'ouverture du feu contre les lanceurs de pierres.