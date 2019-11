Cisjordanie : les colonies israéliennes ne sont plus illégales pour Washington

C'est une nouvelle décision spectaculaire et controversée de l'administration Trump vis à vis d'Israël. Les Etats-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme étant contraires au droit international, a annoncé lundi Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. L'occupation de ces territoires palestiniens est jugée illégale par l'ONU et une grande partie de la communauté internationale. Washington n'est « pas qualifié ou autorisé à annuler des dispositions de droit international », a réagi un porte-parole de la présidence palestinienne. L'UE a réaffirmé lundi sa condamnation de la politique de colonisation israélienne. Un coup de pouce à Netanyahou ?« Après avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique », l'administration de Donald Trump conclut que « l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international », a dit Mike Pompeo devant la presse.Cette décision pourrait être interprétée comme un coup de pouce au Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahou, qui a proposé d'annexer une partie des colonies de Cisjordanie occupée, au moment où les partis israéliens mènent de difficiles tractations pour former un nouveau gouvernement, alors que son rival centriste Benny Gantz peine à trouver une coalition. Les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont jugées illégales par l'ONU, et une grande partie de la communauté internationale voit en elles un obstacle majeur à la paix.La politique américaine s'appuyait jusqu'ici, au moins théoriquement, sur un avis juridique du département d'Etat remontant à 1978, selon lequel « l'établissement de colonies de population dans ces territoires » n'était « pas conforme au droit international ». Mike Pompeo a donc décidé que cet avis était caduc.« La vérité, c'est qu'il ...