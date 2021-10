Cisjordanie: Israël approuve plus de 3.000 nouveaux logements pour des colons

Une vue générale de la colonie de Givat Zeev, près de la ville palestinienne de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 19 novembre 2019 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Israël a approuvé mercredi la construction de plus de 3.000 logements pour des colons en Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne, après que l'administration américaine a dénoncé cette politique.

Le comité de planification de l'Administration civile a donné son feu vert définitif à 1.800 logements et approuvé encore 1.344 autres constructions, a indiqué à l'AFP un porte-parole de cet organisme militaire chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens occupés.

Ces autorisations concernent des colonies juives du nord au sud de la Cisjordanie.

Ces annonces surviennent au lendemain d'une déclaration critique de la diplomatie américaine envers la politique israélienne de construction dans les colonies, Washington se disant "profondément préoccupé".

"Nous sommes profondément préoccupés par le projet du gouvernement israélien", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse.

"Nous nous opposons fermement à l'extension des colonies, qui est totalement contraire aux efforts pour diminuer les tensions et garantir le calme, et qui nuit aux perspectives de solution à deux Etats" israélien et palestinien, a-t-il ajouté.

Carte de la Cisjordanie et des colonies dans lesquelles Israël a annoncé la construction de nouveaux logements ( AFP / )

Il s'agit d'une des positions les plus fermes prises par les Etats-Unis à l'égard de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison Blanche en début d'année.

Le ministère israélien de la Construction avait par ailleurs annoncé lundi des appels d'offre pour 1.355 autres logements pour des colons en Cisjordanie.

Le comité de planification de l'administration civile doit par ailleurs se réunir dimanche pour approuver la construction de 1.301 logements dans la zone C en Cisjordanie, sous le contrôle total d'Israël.

Ce projet est une "tentative de légitimer la colonisation" israélienne et trahit un "désir de divertir la communauté internationale et l'opinion publique mondiale", avait estimé le ministère palestinien des Affaires étrangères en août dans un communiqué.

- Projets destructeurs -

L'ONG israélienne anticolonisation "La paix maintenant" a dénoncé ces projets dans les colonies.

"Le gouvernement (israélien) a trahi ses engagements de statu-quo en faisant avancer des projets destructeurs en développant la colonisation", a affirmé l'ONG dans un communiqué.

Environ 475.000 colons israéliens résident en Cisjordanie, territoire occupé où vivent 2,8 millions de Palestiniens.

La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.

Une vue générale de la colonie de Givat Zeev, près de la ville palestinienne de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 19 novembre 2019 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Elle s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Son successeur Naftali Bennett est depuis mi-juin à la tête d'une coalition hétéroclite allant de la droite radicale à des partis de gauche et soutenant le gel de la colonisation.

Ces annonces de développement des colonies en Cisjordanie interviennent alors que le gouvernement a pris parallèlement des mesures pour améliorer le quotidien des Palestiniens, sans toutefois aborder la question délicate de la relance du processus de paix.

De plus, la coalition de M. Bennett doit faire adopter d'ici la mi-novembre un budget d'Etat par les parlementaires, sans quoi de nouvelles élections seront déclenchées.

Or, selon les derniers sondages, de nouvelles élections pourraient notamment mener à une réduction du nombre de sièges pour les partis de droite membres de cette coalition hétéroclite, notamment celui du Premier ministre, ancien héraut des colons.

jjm/mib/awa