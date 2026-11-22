Cisjordanie : enquête ouverte après des incendies imputés à des colons israéliens

Des Ppalestiniens examinent des véhicules calcinés après un incendie volontaire attribué à des colons israéliens, à Kafr Malik, près de la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 22 novembre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après que des véhicules et biens palestiniens ont été incendiés et vandalisés dans quatre villages de Cisjordanie occupée, le centriste Gadi Eisenkot, chargé de former un gouvernement, dénonçant un "terrorisme juif".

"Au cours de la nuit", des soldats et des membres de la police des frontières "ont été dépêchés dans les secteurs de Deir as-Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik et At-Tuwani à la suite de signalements et d'images (sur les réseaux sociaux, NDLR) montrant des véhicules incendiés et des graffitis tagués", a indiqué l'armée israélienne, qui a dit "condamner fermement" ces actes.

Sur des images de l'AFP tournées à Kafr Malik et à Deir Abu Mashaal, on aperçoit des véhicules calcinés ainsi que des slogans inscrits sur des murs.

"Dans le sang et le feu la Judée est tombée, dans le sang et le feu la Judée se relèvera", peut-on notamment lire dans l'un des villages, en référence au nom utilisé par Israël pour désigner une partie de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967.

Un Palestinien montre des inscriptions en hébreu peintes sur le mur d’une maison, après une attaque attribuée à des colons israéliens à Deir Abu Mashaal, à l’ouest de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 22 novembre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

"Des colons ont attaqué la zone nord à la périphérie du village vers deux heures du matin", a raconté à l'AFP Jihad Al-Qaq, un militant de Kafr Malik, dans le gouvernorat de Ramallah.

"Il y a des maisons juste à côté de ces véhicules" qui ont été incendiés, "ma propre maison n'était qu'à cinq ou six mètres du feu", s'est indigné Montaser Al-Maliki, un habitant du village.

La police israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête.

"Brader"

Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et chargé de former le prochain gouvernement, a dénoncé ces actes, qu'il a qualifiés de "terrorisme juif" ébranlant "la stabilité régionale".

Des véhicules calcinés après un incendie volontaire attribué à des colons israéliens, à Kafr Malik, près de la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 22 novembre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

M. Eisenkot "ne connaît ni les faits ni les éléments de l'enquête, mais il s'empresse de qualifier ces actes de terrorisme juif", a réagi sur X le ministre sortant d'extrême droite Itamar Ben Gvir.

Ce dernier l'a accusé, dans un contexte de tractations politiques après des élections législatives ayant accordé un nombre record de sièges aux partis arabes, de "brader la sécurité d'Israël en échange d'un siège au gouvernement".

De son côté, Youssef Jabareen, chef de la Liste unifiée, une formation arabe israélienne, a décrit "les colons responsables de ces attaques" comme les "bras armés" des partis d'extrême droite, dont celui de M. Ben Gvir.

"Le terrorisme des colons (...) est une conséquence directe de l'intensification de l'occupation et des politiques du gouvernement Netanyahu", a-t-il affirmé.

Des véhicules calcinés après une attaque attribuée des colons israéliens à Deir Abu Mashaal, à l’ouest de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 22 novembre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

Les violences en Cisjordanie ont flambé depuis l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Plus de 500.000 Israéliens y vivent dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Ces attaques interviennent quelques jours après l'annonce par le Royaume-Uni, suivi par l'Australie, de sanctions visant huit entreprises israéliennes impliquées dans la colonisation en Cisjordanie.