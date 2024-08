Cisjordanie: combats à Jénine au quatrième jour d'une vaste opération israélienne

Des Palestiniens inspectent les dégâts dans le garage d'une maison à Jénine, en Cisjordanie occupée, le 31 août 2024. ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Des combats ont lieu samedi dans le nord de la Cisjordanie, au quatrième jour d'une vaste opération "antiterroriste" israélienne dans le territoire palestinien occupé où deux hommes qui s'apprêtaient à commettre des attaques ont été tués, selon l'armée israélienne.

Dans la bande de Gaza où la guerre fait rage depuis près de onze mois, Israël poursuit son offensive meurtrière en riposte à l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

La Défense civile de Gaza a indiqué avoir extrait 29 corps des décombres depuis l'aube et transporté des dizaines de blessés vers les hôpitaux, à travers le territoire palestinien dévasté.

A Jénine, en Cisjordanie occupée, territoire palestinien séparé de Gaza, le bruit des combats résonne samedi dans les rues désertées où seuls circulent des blindés israéliens. Un drone et deux hélicoptères militaires israéliens survolaient la ville dans la matinée.

Dans le camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem, en Cisjordanie occupée, après une vaste opération militaire israélienne contre des groupes armés de résistance à l'occupation israélienne, le 30 août 2024. ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

L'armée israélienne a par ailleurs indiqué avoir "éliminé" dans la nuit de vendredi à samedi deux Palestiniens qui s'apprêtaient à commettre des attaques à l'explosif près de colonies en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.

"Un terroriste a tenté de mener une attaque à la voiture piégée" près du bloc de colonies du Guzh Etzion, puis un second a été pris en chasse après s'être "infiltré à Karmei Zur", une autre colonie plus au sud, a précisé l'armée. Deux groupes palestiniens, le Jihad islamique et le Hamas, ont salué une "attaque coordonnée".

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 20 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée israélienne depuis mercredi, en majorité des combattants, au cours d'opérations lancées simultanément dans trois villes du nord de ce territoire occupé. L'armée israélienne affirme elle avoir tué "20 terroristes".

Parmi les personnes tuées figure un homme de 82 ans, selon l'agence palestinienne Wafa, et deux adolescents de 13 et 17 ans, selon le Croissant-Rouge palestinien, qui recense également 55 blessés depuis mercredi.

- Opération "antiterroriste" -

Map of the West Bank showing the cities where the Israeli military launched a series of raids on August 28 ( AFP / Omar KAMAL )

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, et le Jihad islamique ont annoncé qu'au moins 13 des personnes tuées étaient des combattants de leurs branches armées. Celles-ci affirment, comme d'autres groupes palestiniens, opposer de la résistance aux troupes israéliennes en Cisjordanie.

Depuis vendredi, les soldats israéliens ne quadrillent plus que la ville de Jénine et ses camps de réfugiés, bastion symbolique des groupes armés palestiniens en lutte contre Israël, après s'être retirés de Toubas et de Tulkarem et de leurs camps de réfugiés, défonçant les rues et menant des frappes, notamment aériennes, sur des véhicules ou des maisons où se trouvaient des Palestiniens.

Un poste de contrôle de l'armée israélienne est installé sur une route menant à un hôpital de Jénine, en Cisjordanie occupée, le 30 août 2024 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'armée israélienne a déclenché cette opération qualifiée "d'antiterroriste" en envoyant des colonnes de blindés appuyés par des aéronefs sur Jénine, Tulkarem, Toubas et leurs camps de réfugiés, bastions de groupes armés en lutte contre Israël, suscitant des craintes de la communauté internationale d'une escalade de la violence.

Les incursions israéliennes en zone autonome palestinienne sont quotidiennes en Cisjordanie occupée, où les violences meurtrières flambent depuis le début le 7 octobre de la guerre à Gaza, mais rarement d'une telle ampleur.

- Neuf morts d'une même famille -

Des secouristes du Croissant-rouge palestinien évacuent le coprs d'un homme tué mprs d'une opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Nour Chams, en Cisjordanie occupée, le 29 août 2024 ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

Dans la bande de Gaza, neuf adultes d'une même famille parmi lesquels deux femmes sont morts dans le bombardement samedi matin d'une maison dans le camp de réfugiés de Nousseirat (centre), a rapporté à l’AFP Marwan Abou Nassar, médecin à l'hôpital al-Awda où leurs corps sont arrivés.

Dans la nuit, une frappe israélienne a visé le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord du territoire, faisant des morts et des blessés, selon Ahmed al-Kahlout, de la Défense civile à Gaza.

Sous la lumière de torches ou de téléphones portables, les secouristes transportaient des blessés vers les ambulances, tandis que d'autres cherchaient d'éventuels disparus dans les décombres à travers des nuages de poussières, selon des images de l'AFPTV.

Dans le sud de la bande de Gaza, le Croissant rouge palestinien a fait état de cinq personnes tuées dans un bombardement d'une maison à Khan Younès.

Une Palestinienne à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, emporte quelques objets au milieu des décombres, le 29 août 2024 ( AFP / Eyad BABA )

L'armée israélienne avait pourtant annoncé vendredi avoir mis fin à ses opérations au sol dans les régions de Khan Younès et de Deir al-Balah (centre).

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a entraîné côté israélien la mort de 1.199 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Une fillette se rend à une distribution de nourriture au milieu des décombres laissés par des bombardements israéliens dans le camp de déplacés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, le 29 août 2024 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 103 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée.

Israël a juré de détruire le Hamas qu'il considère comme terroriste, de même que les Etats-Unis et l'Union européenne.

Son armée a lancé en riposte une offensive d'envergure dans la bande de Gaza qui a fait au moins 40.602 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, provoquant un désastre humanitaire et sanitaire et déplaçant la plupart des 2,4 millions d'habitants. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs.