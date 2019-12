Cirque avec animaux sauvages : Tours, ville de naissance de Pinder, y met fin

Il ne reste qu'un discret hangar à Monnaie, au nord de Tours (Indre-et-Loire), qui sert encore de remise à matériel. Créé par Charles Spiessert en 1928, le cirque Pinder-Jean Richard a ensuite migré vers la région parisienne, près de Melun (Seine-et-Marne), où il hiverne désormais.Malgré cela, Tours a conservé le privilège de lancer la tournée du cirque chaque mois de janvier. Mais ce ne sera pas le cas en 2020. Sous la pression des écologistes et des associations animalistes, la municipalité a voté mi-novembre un vœu pour interdire les cirques avec animaux sauvages, tout en demandant que l'Etat adopte une loi.L'an passé, la métropole de Tours avait déjà déprogrammé de son festival du cirque des numéros avec lions, éléphants et dromadaires. Et Pinder avait accusé la métropole de lui siphonner son public.« Se refaire une santé à Paris »Du côté de Pinder, qui a délaissé les animaux sauvages depuis l'an dernier et a connu le divorce entre le propriétaire Jean Edelstein, 81 ans, et ses enfants, Frédéric et Sophie, « on fait une pause dans les tournées. Il faut que Pinder, qui sort d'une liquidation judiciaire, se refasse une santé. Quoi de mieux qu'à Paris ? » expose un porte-parole du cirque jaune et rouge. LIRE AUSSI > Paris acte la fin des animaux sauvages dans les cirquesSophie a laissé les éléphants pour se consacrer aux illusions. Et Frédéric, le dompteur aux 12 fauves, se plaint de ne pouvoir exercer librement son métier. « Les soi-disant protecteurs des animaux se trompent de combat. Si je voyais un seul animal souffrir avec moi, j'arrêterais immédiatement ! » clame-t-il.Frédéric Edelstein a dû rejoindre une autre troupe, celle de Claudio Zavatta. « La tournée vient de s'achever dans la Sarthe. Je vous garantis que le public a répondu présent », assure le bouillant dompteur, qui espère bien convaincre son père de le laisser rejoindre la grande famille Pinder. À Tours ou ...