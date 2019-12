Circulation : un vendredi orange pour les départs ce vendredi en Île-de-France

Des déplacements « nombreux » mais « plutôt bien répartis dans le temps ». Pour le second week-end des vacances scolaires, Bison Futé s'attend à une circulation fluide au niveau national, malgré des difficultés attendues dans le sens des départs ce vendredi en Île-de-France et samedi vers les massifs montagneux.Vendredi, seule l'Île-de-France est classée orange dans le sens des départs, avec une circulation « dense dès la fin de matinée », notamment sur l'autoroute A6. Bison Futé conseille de quitter ou de traverser la région avant midi.La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs en Bourgogne, dans l'Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, en raison de nombreux départs vers les « massifs montagneux et les stations de sports d'hiver » : Bison Futé conseille d'éviter « l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 9 heures à 19 heures », et « l'autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 10 heures à 17 heures ».Attention pour la nuit du réveillonL'organisme recommande aussi d'éviter de circuler sur l'A10 à hauteur de Bordeaux à la mi-journée, sur l'A6 entre Beaune et Lyon dans la matinée et sur l'A7 entre Lyon et Orange en fin d'après-midi. « Dans le sens des retours, les axes permettant de quitter les stations de sports d'hiver et les grandes vallées alpines seront chargés mais sans encombrements remarquables », ajoute Bison Futé. LIRE AUSSI > Gare aux idées reçues avant les festivités du Nouvel AnLes journées de dimanche à mercredi 1er janvier sont par ailleurs entièrement classées vert, dans le sens des départs comme des retours, même si la circulation sera « plus dense que prévue », souligne l'organisme, « en raison des grèves dans les transports ». Comme d'habitude, l'organisme prévoit aussi une « circulation nocturne plus importante » dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, alertant sur les risques d'accidents liés « aux ...