Circulation au retour des vacances de Noël : Bison futé est-il vraiment fiable ?

Près d'un demi-siècle qu'il affiche la couleur à l'avance. Vert, orange, rouge ou noir en fonction des bouchons attendus. Quarante-quatre ans après sa naissance, Bison futé vient de livrer ses nouvelles prévisions nationales de circulation pour 2020. Vendredi et dimanche, c'est vert partout, sans de notables perturbations.Et d'après le bovidé malin, il faut s'attendre à une circulation dense samedi entre les Alpes du Nord et l'Ile-de-France avec sans doute « des difficultés renforcées en raison des grèves dans les transports publics ». Samedi, le drapeau sera donc orange dans ces régions. La même couleur que celle affichée le premier vendredi des vacances, alors que de nombreux trains étaient ce jour-là suspendus. Un choix jugé alors « surprenant » par un spécialiste de l'info-trafic du fait du report attendu d'automobilistes sur les routes. Bison futé, qui n'est pas en mesure d'évaluer à l'avance le nombre de véhicules qui se croiseront sur le bitume, est-il vraiment si rusé ?«Ce n'est pas un modèle mathématique»Pierre Baptiste Delpuech, de la direction des routes d'Ile-de-France, reconnaît que le code couleur de Bison futé n'est pas décidé en temps réel, mais élaboré d'une année sur l'autre par chaque région en fonction de statistiques établies l'année d'avant lors des périodes similaires (Noël, Pâques, grandes vacances).« Ce n'est pas un modèle mathématique, concédait il y a quelques années un responsable du Centre national d'information routière (CNIR). Il suffit que 10 % d'automobilistes changent leur date de départ pour faire baisser le trafic de 50 % » disait-il. Le 6 juillet 1998, Le Parisien titrait : « Pourquoi Bison futé s'est trompé ». « Au lieu du week-end d'enfer annoncé, la circulation est restée étonnamment fluide », écrivions-nous. Un responsable du CNIR expliquait alors que « les gens sont partis en vacances plus tôt que prévu » et ...