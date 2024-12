Ciotti met la pression sur Retailleau pour qu'il ne renonce pas à la loi immigration

Eric Ciotti, le 31 octobre 2024 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'ex-patron de LR Eric Ciotti, qui s'est allié au RN avec son parti de l'Union des droites pour la République (UDR), a mis la pression mardi sur le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, en souhaitant qu'il ne renonce pas à une loi sur l'immigrations pour rester à Beauvau.

"Nous aurons un vrai test sur l’immigration", a affirmé le député des Alpes-Maritimes, dans un entretien accordé au Figaro à la veille de sa rencontre prévue mercredi avec le Premier ministre François Bayrou à Matignon.

"Le ministre de l'Intérieur est un homme de convictions et je ne doute pas qu’il n’acceptera pas le chantage politique qui se dessine, celui de l’abandon d’une loi immigration en échange d’une neutralisation du Parti socialiste", a-t-il prévenu.

Le patron du PS Olivier Faure a prévenu dimanche qu'il censurerait le gouvernement s'il présentait une nouvelle loi immigration, reprenant les dispositions écartées par le Conseil constitutionnel dans la précédente, comme le propose le ministre de l'Intérieur.

"A Bruno Retailleau de montrer qu’il ne se contente pas de paroles fortes et d’actes faibles, comme c’est hélas le cas depuis 2017", a insisté Eric Ciotti, estimant que "l’immigration de masse et ses périls méritent bien plus de fermeté que des accords d’arrière-cuisine avec le NFP".