Cinquante ans d'occupation illégale : comment la colonisation de la Cisjordanie n'a cessé de s'étendre

Malgré les résolutions internationales, l'Etat hébreu continue d'encourager la colonisation des territoires occupés depuis la guerre des Six-Jours en 1967.

« L'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie [sur la rive ouest du Jourdain] n'est pas en soi contraire au droit international », a déclaré le ecrétaire d'Etat américain Mike Pompéo, lundi 18 novembre. Ce faisant, il emboîte le pas du premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui proposait d'annexer purement et simplement ces territoires, et tourne le dos un peu plus à la position des précédentes administrations américaines, qui considéraient toutes la colonisation comme un « obstacle à la paix ».

Loin de ralentir, la colonisation de la Cisjordanie occupée se poursuit, malgré les prises de position répétées de la communauté internationale, comme la résolution 2334 votée en décembre 2016 par l'Organisation des nations unies (ONU) condamnant l'occupation de la Cisjordanie et les atteintes aux civils. Dix autres résolutions similaires avaient été adoptées avant celle-ci : 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) et 1850 (2008). En mars 2019, le Conseil de sécurité ne pouvait que constater que ces résolutions n'étaient pas mises en œuvre, et le déplorer.

Depuis 2007, en moyenne, 13 800 colons s'installent en territoire occupé chaque année - ils étaient moins de 12 000 par an entre 1997 et 2007. Leur nombre a quadruplé depuis les accords de paix d'Olso en 1993, puisqu'ils étaient alors 116 300 à y habiter contre 448 672 à la fin de l'année 2018.

